Famiglia nel bosco la curatrice dei fratellini | In un contesto nuovo ma sono sereni

Nel cuore del bosco di Vasto, i tre fratellini trovano un nuovo equilibrio nella casa famiglia. Nonostante il contesto diverso, sono sereni e partecipi di giochi e desideri semplici, tra gratitudine e felicità. La cura e l’amore della famiglia e del personale rendono il loro cammino di rinascita un esempio di speranza e rinascita.

Sono grati e felici, partecipano ai giochi e "spesso esprimono il desiderio di restare al caldo". Vivono così nella casa famiglia di Vasto (Chieti) i tre fratellini, figli di Nathan e Catherine. Dalla relazione dei servizi sociali emergono anche alcune difficoltà, come la riluttanza ad adattarsi al nuovo ambiente. La famiglia del bosco aspetta così la sentenza sul ricongiungimento che potrebbe arrivare dall'oggi al domani. Nathan al lavoro, Catherine nella casa protetta insieme ai figli, che però può vedere solo a colazione, pranzo e cena. "Vivono in un contesto diverso da quello a cui sono abituati, ma mi sento di dire che stanno bene e sono sereni", conferma la curatrice speciale Marika Bolognese.

