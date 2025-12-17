Una famiglia nel bosco al centro di una controversia sorprendente, con accuse riguardanti comportamenti insoliti e mancanza di esigenze basilari come il sapone. La discussione legale si svolge sui dettagli, mentre l’atmosfera delle festività si avvicina, aggiungendo tensione a una vicenda che tiene banco nell’opinione pubblica.

© Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, il retroscena sconcertante: "Non volevano il sapone"

La battaglia legale si gioca ormai sul filo dei dettagli, mentre il tempo scorre e le Feste si avvicinano. I difensori della coppia al centro del caso di Vasto puntano a ridimensionare l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha sospeso la potestà genitoriale ai Trevallion e disposto il collocamento dei tre figli in casa famiglia. Nel mirino, come ricostruisce il Corriere, ci sarebbe anche un possibile vizio di forma: i giudici avrebbero “saltato l’ascolto dei minori”, passaggio previsto dalla Convenzione Onu. Nel frattempo, la pressione politica arriva chiara. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Radio1, lancia un appello diretto ai togati: “Decidano liberamente ma lo facciano prima di Natale, per far capire a questi bambini se passeranno o meno le Feste assieme ai loro genitori”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i servizi sociali: “I bimbi hanno paura della doccia, non riusciamo a lavarli con il sapone”

Leggi anche: I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LA SCONCERTANTE STORIA DELLA FAMIGLIA RHODEN - TRUE CRIME

Famiglia nel bosco, Nordio: "Se profili disciplinari interverrò". Avvocato rimette mandato - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso della famiglia che vive in un bosco in provincia di Chieti. tg24.sky.it

Famiglia nel bosco, perché non sono d’accordo con la decisione di allontanare i figli - Da settimane la vicenda della famiglia che ha scelto di vivere in un bosco situato nella provincia di Chieti sta infiammando il dibattito sui media e l’opinione pubblica si è spaccata in due fronti ... ilfattoquotidiano.it

La relazione dei servizi sociali sulla famiglia nel bosco racconta la differenza tra la situazione odierna e quella di ieri. In attesa delle decisioni del tribunale - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco: legali, in ordinanza 'mancavano criteri emergenza' #ANSA x.com