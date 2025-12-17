Famiglia nel bosco che aspettano i giudici a decidere sul destino dei fratellini? Lo facciano entro Natale

Da oltre un mese, tre fratellini vivono lontano dai genitori mentre i giudici devono decidere sul loro destino. La procedura giudiziaria, ancora in corso, non ha ancora stabilito quale sarà il futuro dei minori, suscitando attese e preoccupazioni nella famiglia e nella comunità. La decisione è prevista entro il periodo natalizio.

Non c'è pace per la Famiglia nel bosco. I giudici non brillano per velocità nel decidere la sorte dei tre fratellini che da oltre un mese vivono lontano dai genitori. La Corte d'Appello dell'Aquila si è riservata la decisione sul ricorso presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabilità genitoriale e l'allontanamento dei loro tre figli minori, disposto dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. Cresce l'attesa per il verdetto nella speranza che i tre fratellini possano trascorre il Natale rassicurati dagli affetti familiari e domestici.

Famiglia nel bosco, la relazione dei servizi sociali sui bimbi: «Hanno scarsa igiene, timore per la doccia e il sapone. Vogliono stare al caldo» - La vicenda ha origine a Palmoli, nel chietino, dove la coppia anglo- leggo.it

Cosa ho capito sulla Famiglia nel Bosco - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, i giudici si riservano di decidere. La difesa attacca: «Mai ascoltati i minori» x.com

