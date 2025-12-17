Famiglia con due bimbi piccoli intossicata dal monossido | salvi grazie alla telefonata della mamma

Una famiglia con due bambini è stata intossicata dal monossido di carbonio a Grottammare, ma sono stati salvati grazie alla tempestiva telefonata della madre. L’intervento dei soccorritori ha evitato una tragedia, coinvolgendo sei persone di origine senegalese residenti in un appartamento vicino alla stazione ferroviaria.

© Ilrestodelcarlino.it - Famiglia con due bimbi piccoli intossicata dal monossido: salvi grazie alla telefonata della mamma Grottammare (Ascoli Piceno), 17 dicembre 2025 – Tragedia sfiorata a Grottammare dove all'alba di oggi i mezzi di soccorso, croce verde e vigili del fuoco di San Benedetto, hanno salvato sei persone, tutte del Senegal che abitano in un appartamento all'incrocio fra via Sisto V e via Crucioli, a due passi dalla stazione ferroviaria. Cade nella trappola del phishing. Gli rubano 2.500 euro dalla carta A dare l'allarme, chiamando 112, è stata la mamma di due bambini di 2 e 8 anni, che accusava un fortissimo mal di testa. Quando nella casa sono entrati i soccorritori della croce verde, che hanno nel borsone applicato il rilevatore di monossido di carbonio, l'apparato si è attivato ed è subito scattato l'allarme.

