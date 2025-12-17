Falso allarme bomba al liceo Giulio Cesare occupato dopo la lista stupri | a chiamare la polizia una docente

Un falso allarme bomba ha scosso il liceo Giulio Cesare di Roma, occupato dopo la diffusione di una lista di accuse gravi. A chiamare le forze dell’ordine una docente, scatenando l’intervento di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La scuola è stata evacuata e messa in sicurezza, mentre si indaga sull’origine dell’allarme, che si è rivelato infondato. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza e la tensione nelle scuole.

Spedito falso pacco bomba, centro smistamento posta bloccato - Un falso pacco bomba, con all'interno dei fili elettrici collegati a quello che sembrava un ordigno rudimentale, ma che in realtà erano delle pietre, è stato intercettato dal sistema di scanner del ce ... msn.com

Allarme bomba al Liceo Milli è il secondo caso in un mese

Falso allarme bomba all’ospedale: due minorenni indagati - facebook.com facebook

