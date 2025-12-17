Fallout 2 | dove vederlo location episodi e cast

Scopri tutto su Fallout 2, la nuova stagione ispirata al celebre videogioco di Bethesda. Dal 17 dicembre, puoi seguirla in streaming su Amazon Prime Video, immergendoti in un mondo post-apocalittico ricco di avventure. Location, episodi e cast si uniscono per regalarti un’esperienza unica. Preparati a vivere nuove emozioni e scoprire i segreti di questo appassionante franchise.

L’attesa è finita. Da mercoledì 17 dicembre è disponibile in streaming su Amazon Prime Video il primo episodio di Fallout 2, nuova stagione della serie tratta dall’iconico videogame survival di Bethesda. Otto le puntate previste, con uscita a cadenza settimanale e gran finale in programma il 4 febbraio 2025. Già in lavorazione la terza, il cui rinnovo è arrivato già diversi mesi prima della messa in onda della precedente. Il produttore esecutivo Jonathan Nolan, fratello del più acclamato Christopher, ha spiegato a IGN che spera di poter iniziare le riprese già entro l’estate 2026. Fallout 2, trama e cast della seconda stagione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Fallout 2, una clip svela l'iconica location di Novac; The Boys 5, la data di uscita della serie su Amazon Prime Video è dietro l'angolo; Fallout 2 arriva in anticipo su Prime Video, il primo episodio è disponibile da oggi e la serie durerà sei stagioni.

