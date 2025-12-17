Nicolò Fagioli si presenta in conferenza stampa a Losanna, accompagnato da Paolo Vanoli, con la determinazione di chi punta agli ottavi di Conference League. Una reazione di carattere e grinta che traspare nelle sue parole, mentre si prepara a affrontare il prossimo obiettivo con concentrazione e passione. La sfida è ormai alle porte, e il centrocampista si mostra pronto a dare tutto per raggiungere il traguardo desiderato.

© Sport.quotidiano.net - Fagioli verso la Conference League: "Vincere per andare agli ottavi. Caratterialmente abbiamo reagito"

Firenze, 17 dicembre 2025 - C'è Nicolò Fagioli in conferenza stampa da Losanna accanto a Paolo Vanoli. E' il centrocampista ex Juventus a parlare a nome del gruppo. "Contro il Verona ho fatto una buona partita, ma ho visto passi avanti da parte di tutti. E' chiaro che mancano i risultati e dobbiamo cercare di ottenerli il più velocemente possibile". Cosa cambiare giocare da play o da mezzala? "Mi piace giocare mezzala e davanti alla difesa, dove vuole il mister. Col Verona sono stati trovati buoni meccanismi, ma ora conta solo il risultato. L'atteggiamento è stato positivo e contano anche le prestazioni dei singoli per vincere le partite". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

