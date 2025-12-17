Fagioli verso la Conference League | Vincere per andare agli ottavi Caratterialmente abbiamo reagito
Nicolò Fagioli si presenta in conferenza stampa a Losanna, accompagnato da Paolo Vanoli, con la determinazione di chi punta agli ottavi di Conference League. Una reazione di carattere e grinta che traspare nelle sue parole, mentre si prepara a affrontare il prossimo obiettivo con concentrazione e passione. La sfida è ormai alle porte, e il centrocampista si mostra pronto a dare tutto per raggiungere il traguardo desiderato.
Firenze, 17 dicembre 2025 - C'è Nicolò Fagioli in conferenza stampa da Losanna accanto a Paolo Vanoli. E' il centrocampista ex Juventus a parlare a nome del gruppo. "Contro il Verona ho fatto una buona partita, ma ho visto passi avanti da parte di tutti. E' chiaro che mancano i risultati e dobbiamo cercare di ottenerli il più velocemente possibile". Cosa cambiare giocare da play o da mezzala? "Mi piace giocare mezzala e davanti alla difesa, dove vuole il mister. Col Verona sono stati trovati buoni meccanismi, ma ora conta solo il risultato. L'atteggiamento è stato positivo e contano anche le prestazioni dei singoli per vincere le partite". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: La Roma riapre la corsa verso gli ottavi di Europa League: Midtjylland battuto 2-1
Leggi anche: Kean apre, Gudmundsson chiude: la Fiorentina torna a vincere in Conference League
Fiorentina, tre punti e un po' di respiro: 2-1 alla Dinamo Kiev, ma quanta fatica; Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in tv? Sky o Dazn, orario; Da Gudmundsson e Dodo a Fagioli, Kean e il modulo: le ultime sulla formazione della Fiorentina; Fiorentina-Dinamo Kiev in Conference, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.
Fagioli verso la Conference League: "Vincere per andare agli ottavi. Caratterialmente abbiamo reagito" - Il centrocampista della Fiorentina è reduce da una prova in crescendo contro il Verona, anche se poi è arrivata l'ennesima sconfitta nel finale. sport.quotidiano.net
Fagioli: "Come atteggiamento siamo ripartiti, ora risultati" - Nessuno è felice, due settimane fa c'è stato un confronto e come atteggiamento penso siamo ripartiti alla ... sport.sky.it
Fiorentina, Fagioli: "Ci siamo confrontati per ripartire. Basta parlare di tifosi e singoli" - Insieme al suo allenatore Vanoli, nella sala stampa di Losanna si presenta anche Nicolò Fagioli. tuttomercatoweb.com
Conference League Vincenzo Italiano dopo Fiorentina vs Riga
Verso Fiorentina-Verona, manca solo la rifinitura... e purtroppo non arrivano novità sugli infortunati, ancora a parte Si prolunga l'assenza di Gosens (ci vuole ancora almeno una settimana), mentre Vanoli punta su Fagioli - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.