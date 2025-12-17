Fagioli ammette | Nessuno è felice della situazione C’è stato un confronto e da questo siamo ripartiti alla grande… Cosa ha detto l’ex Juventus!

Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha commentato la difficile situazione attuale, sottolineando che nessuno è soddisfatto. Dopo un confronto costruttivo, la squadra ha ritrovato slancio e determinazione. In vista della sfida contro il Losanna, l’ex Juventus ha condiviso le sue impressioni, offrendo uno sguardo sulla voglia di ripartire e migliorare. Ecco le sue parole alla vigilia della partita di Conference League.

Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Losanna di Conference League. In conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League tra Losanna e Fiorentina, il centrocampista Nicolò Fagioli ha parlato così. MOMENTO – « Contro il Verona ho fatto una buona partita, ma al di là della prestazione personale si sono visti dei passi in avanti da parte di tutti. Chiaramente manca il risultato, che è quello che conta, e ora dobbiamo fare di tutto per ottenerlo il più velocemente possibile». RUOLO – «Mi piace giocare come mezzala o davanti alla difesa, gioco dove mi chiede il mister. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

