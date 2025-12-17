Faenza celebra gli 81 anni della Liberazione Il sindaco Isola | Abbiamo il dovere di ricordare

Faenza rende omaggio all’81° anniversario della Liberazione, un momento di riflessione e memoria collettiva. Il sindaco Isola sottolinea l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi storici, affinché le future generazioni possano custodire i valori di libertà e democrazia. Le celebrazioni di mercoledì hanno coinvolto la comunità in un gesto di rispetto e riconoscenza verso coloro che hanno lottato per la nostra libertà.

50 anni per Anffas Faenza Stiamo partendo con i primi progetti per il 'dopo di noi'

Motociclismo, il Gresini Racing celebra a Faenza un 2025 da record - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.