Faenza celebra gli 81 anni della Liberazione Il sindaco Isola | Abbiamo il dovere di ricordare
Faenza rende omaggio all’81° anniversario della Liberazione, un momento di riflessione e memoria collettiva. Il sindaco Isola sottolinea l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi storici, affinché le future generazioni possano custodire i valori di libertà e democrazia. Le celebrazioni di mercoledì hanno coinvolto la comunità in un gesto di rispetto e riconoscenza verso coloro che hanno lottato per la nostra libertà.
Mercoledì si sono tenute le celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione di Faenza dall’occupazione nazifascista. Tra il 16 e il 17 dicembre 1944, le truppe alleate entrarono in città mentre l’esercito occupante nazista era in ritirata. Per ricordare l’importanza di quella giornata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Faenza celebra l’81 anniversario della Liberazione; Faenza celebra l’81° anniversario della Liberazione: il programma ufficiale delle iniziative.
Celebrato oggi l’81° Anniversario della Liberazione di Faenza dal nazifascismo - Oggi, mercoledì 17 dicembre, Faenza ha celebrato l’81° Anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista. ravennanotizie.it
