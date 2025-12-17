Facciamo regali del nostro territorio

Quest’anno Coldiretti invita a scoprire e valorizzare le eccellenze dell’Umbria attraverso i regali di Natale, promuovendo la qualità e l’autenticità delle imprese agricole e agrituristiche locali. Un modo per sostenere il territorio e portare a tavola prodotti genuini, simbolo delle tradizioni e del lavoro delle comunità umbre durante le festività.

© Lanazione.it - "Facciamo regali del nostro territorio" Anche quest'anno Coldiretti rilancia l'invito a " Regalare l'Umbria " per Natale, scegliendo la qualità, l'autenticità e il valore del lavoro delle imprese agricole e agrituristiche del territorio. Un messaggio che invita a portare sotto l'albero non solo prodotti agroalimentari d'eccellenza, ma anche esperienze vere, come un soggiorno in agriturismo o una giornata in fattoria, per riscoprire il contatto con la natura e regalare tradizione e genuinità. Si conferma la tendenza verso regali utili e di qualità, in particolare quelli enogastronomici, sempre più apprezzati anche per il loro valore culturale e ambientale.

