Fabrica di Roma il comune dove l' acqua è tornata potabile dopo 13 anni

Dopo 13 anni di divieto, l'acqua del rubinetto a Fabrica di Roma è tornata potabile. Il sindaco Claudio Ricci ha infatti revocato le ordinanze che limitavano l'uso dell'acqua pubblica, segnando un importante passo verso il ritorno alla normalità e alla sicurezza per i cittadini di questa comunità della Tuscia.

Fabrica di Roma, resta in vigore l'ordinanza di non potabilità. Il Comune: "Non ce stata mai nessuna revoca" - Il Comune di Fabrica di Roma ha ribadito è sempre in vigore la non potabiltà dell'acqua non essendo stata mai stata firmata nessuna revova. ilmessaggero.it

4 reti nell'ultima sfida: l'attaccante del Real Fabrica di Roma C11 dell'ultimo turno di #PrimaCategoria - facebook.com facebook

Questo è il binario della #RomaViterbo altezza bivio Fabrica Di Roma Corchiano . Quella palina pubblicitaria (su un immobile delle ferrovie) de il @tempoweb sta lì da almeno 70anni @Capezzone Almeno Andrebbe "festeggiata"... e chissà quante altre ce ne x.com

