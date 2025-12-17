Fabrica di Roma il comune dove l' acqua è tornata potabile dopo 13 anni
Dopo 13 anni di divieto, l'acqua del rubinetto a Fabrica di Roma è tornata potabile. Il sindaco Claudio Ricci ha infatti revocato le ordinanze che limitavano l'uso dell'acqua pubblica, segnando un importante passo verso il ritorno alla normalità e alla sicurezza per i cittadini di questa comunità della Tuscia.
C'è un comune della Tuscia dove l'acqua del rubinetto non è stata potabile per ben 13 anni. Quel comune è Fabrica di Roma, che ora però è stato raggiunto da una buona notizia: il sindaco Claudio Ricci ha revocato le ordinanze che limitavano l'uso dell'acqua dell'acquedotto pubblico per motivi di.
