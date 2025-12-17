Omar Sy torna protagonista in un nuovo entusiasmante progetto Netflix, questa volta in uno spin-off che amplia l’universo di azione e avventura. La star di Lupin si distingue ancora una volta, collaborando con il colosso dello streaming per portare sullo schermo un personaggio affascinante e complesso. Un’anticipazione che ha già catturato l’attenzione dei fan, promettendo un mix di suspense e intrattenimento di alto livello.

© Movieplayer.it - Extraction: Omar Sy ritratto nella prima foto della serie spinoff Mercenary

La star di Lupin ha collaborato nuovamente con Netflix in occasione del progetto spinoff dei film con protagonista Chris Hemsworth. Netflix ha condiviso la prima foto dal set che ritrae Omar Sy sul set di Mercenary: An Extraction Series. Il progetto è stato ideato come spinoff dei film action con protagonista Chris Hemsworth. La prima foto della serie Gli episodi di Mercenary: An Extraction Series si sono concluse da pochi giorni in Irlanda e la produzione si sposterà ora in Marocco. Nello scatto condiviso dalla piattaforma di streaming si può vedere Omar Sy, che ha già collaborato con Netflix in occasione di Lupin (di cui arriverà prossimamente la quarta stagione), mentre indossa degli abiti militari. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

