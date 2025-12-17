Ex poliziotto patteggia pena di otto mesi

Un ex poliziotto, arrestato lo scorso settembre con l’accusa di truffa, ha deciso di patteggiare la pena. L’accordo prevede otto mesi di reclusione e una multa di 600 euro. La vicenda ha suscitato attenzione, evidenziando come anche figure in divisa possano essere coinvolte in procedimenti legali.

Ha patteggiato la pena a 8 mesi di reclusione e 600 euro di multa l’ex poliziotto arrestato lo scorso settembre per il reato di truffa. L’uomo si era proposto di evitare guai e soprattutto il carcere alla figlia di una sua conoscente chiedendo però in cambio una somma di denaro. Le due donne avevano parlate scoprendo l’inganno e avvisando i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana. Il maresciallo maggiore e il vice brigadiere si sono così nascosti nello sgabuzzino della cucinaall’interno dell’abitazione della donna seguendo in diretta lo scambio della busta contenente i soldi (circa 3 mila euro) precedentemente richiesti e non appena Andrea Pucci l’ha intascata lo hanno arrestato. Lanazione.it

