Ex compagna trascinata per i capelli e violentata in centro storico | 24enne a processo

Un giovane di 24 anni è stato rinviato a giudizio e il processo inizierà il 4 marzo, dopo essere accusato di aver commesso una violenza sessuale aggravata contro un’ex compagna nel centro storico di Genova. L’episodio risale al 2023 e si è verificato all’interno di un appartamento, suscitando grande attenzione e preoccupazione nella comunità.

