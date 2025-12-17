Ex compagna trascinata per i capelli e violentata in centro storico | 24enne a processo
Un giovane di 24 anni è stato rinviato a giudizio e il processo inizierà il 4 marzo, dopo essere accusato di aver commesso una violenza sessuale aggravata contro un’ex compagna nel centro storico di Genova. L’episodio risale al 2023 e si è verificato all’interno di un appartamento, suscitando grande attenzione e preoccupazione nella comunità.
È stato rinviato a giudizio e sarà processato a partire dal prossimo 4 marzo un uomo di 24 anni accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna, ex compagna, in un episodio avvenuto nel 2023 all’interno di un appartamento nel centro storico di Genova.La decisione è stata presa dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ex compagna trascinata per i capelli e violentata in centro storico: 24enne a processo
