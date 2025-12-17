Ex Casetta Berta nuovo alloggi dopo l' intervento di rigenerazione

Dopo mesi di lavori di rigenerazione, l'ex “Casetta Berta” si appresta a tornare a nuova vita. L’intervento si avvicina alla conclusione, portando alla trasformazione dell’edificio in una nuova abitazione. Il Presidente di ATER Padova, Tiberio Businaro, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, segnando un passo importante nel recupero degli alloggi pubblici della zona.

«Siamo arrivati a un passaggio importante: dopo mesi di lavoro, l’intervento è in fase di ultimazione e l’edificio è prossimo a diventare casa», dichiara il Presidente di ATER Padova, Tiberio Businaro. I lavori di rigenerazione dell’immobile noto come “Casetta Berta”, in via Cardinal Callegari. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

