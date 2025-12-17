Europa Meloni in Parlamento Von der Leyen alla plenaria

17 dic 2025

Durante la plenaria del Parlamento Europeo, la presidente del Consiglio Meloni ha affrontato temi chiave come il sostegno all’Ucraina e le questioni in agenda in vista del prossimo Consiglio Europeo. La discussione si focalizza sulle strategie di solidarietà e cooperazione internazionale, evidenziando l’impegno dell’Italia e dell’Unione Europea nelle sfide attuali.

L’Ucraina e il sostegno a Kiev al centro anche delle comunicazioni della presidente del consiglio Meloni in aula, in vista del Consiglio Europeo. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

