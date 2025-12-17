Europa Meloni in Parlamento Von der Leyen alla plenaria
Durante la plenaria del Parlamento Europeo, la presidente del Consiglio Meloni ha affrontato temi chiave come il sostegno all’Ucraina e le questioni in agenda in vista del prossimo Consiglio Europeo. La discussione si focalizza sulle strategie di solidarietà e cooperazione internazionale, evidenziando l’impegno dell’Italia e dell’Unione Europea nelle sfide attuali.
L’Ucraina e il sostegno a Kiev al centro anche delle comunicazioni della presidente del consiglio Meloni in aula, in vista del Consiglio Europeo. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
