Europa Meloni in Parlamento Von der Leyen alla plenaria

Durante la plenaria del Parlamento Europeo, la presidente del Consiglio Meloni ha affrontato temi chiave come il sostegno all’Ucraina e le questioni in agenda in vista del prossimo Consiglio Europeo. La discussione si focalizza sulle strategie di solidarietà e cooperazione internazionale, evidenziando l’impegno dell’Italia e dell’Unione Europea nelle sfide attuali.

Meloni oggi alla Camera: “L’Italia non manderà soldati in Ucraina. Mosca impantanata” - La premier Giorgia Meloni interviene oggi alla Camera in diretta e in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. lastampa.it

Oggi la Presidente Meloni riferisce in Aula in vista del Consiglio europeo. È il momento della verità: il Governo vuole costruire un’Europa più forte o vuole rendere l’Italia suddita di Trump e Putin Noi presenteremo una risoluzione chiara e chiederemo a tutte l - facebook.com facebook

Meloni continua a barcamenarsi tra Trump e l’Europa. Ora è soddisfatta per i “paletti” su difesa e sull’uso dei beni russi Simone Canettieri, @Corriere x.com

