L’Europa si trova in un momento di impasse riguardo l’accordo commerciale con il Mercosur. Mentre in Francia le proteste degli agricoltori continuano e si spostano a Bruxelles, l’Italia si orienta verso un no deciso. La questione divide gli Stati membri, tra posizioni contrapposte e interessi divergenti, lasciando il futuro dell’intesa in sospeso.

© Laverita.info - Europa in stallo sul sì al Mercosur

In Francia continuano le proteste degli agricoltori che domani si spostano a Bruxelles. Italia orientata al no. Si tratta. Germania, Danimarca e Olanda lo vogliono a ogni costo. Il caos sul Mercosur è il paradigma del perché l’Ue non conta nulla: Ursula von der Leyen è in bilico e mostra - come ha detto la Coldiretti che ieri ha rinnovato le critiche - «tutta la sua inconsistenza», la realtà è diversa delle convenienze che gli eurocrati studiano a tavolino e soprattutto non c’è alcuna unione: i Paesi difendono, alcuni con eccesso di protervia, i propri interessi nazionali. 🔗 Leggi su Laverita.info

Leggi anche: Ue: Gori, 'asset russi e Mercosur, Italia non sia freno dell'Europa'

Leggi anche: Pronostici Europa League 24 settembre: la multipla sulle gare delle 21

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Europa in stallo, Usa positivi, Borsa Milano invariata - Sale la tensione sui titoli di Stato, con il differenziale tra Btp e Bund a 189 punti. quotidiano.net

Agricoltori compatti contro il Mercosur, ma la Ue non cede sull’accordo: la fame di litio dell’Europa è più forte delle proteste dei trattori - Se c’è un “no” che accumuna tutte le organizzazioni degli agricoltori, da Coldiretti ai Crai, da Cia all’Associazione rurale italiana, è quello ... repubblica.it

Ue: Rapporto competitività. Draghi, “Europa in stallo. Ritardi da colmare. Questa è una sfida esistenziale” - La crescita rallenta, sul piano demografico le prospettive non sono affatto buone: “L’Europa è in stallo”. agensir.it

Con i negoziati di pace in stallo e le truppe esauste, Kiev dipende sempre più dall’Europa per finanziare armi e sistemi anti-droni essenziali alla difesa nazionale - facebook.com facebook

#guerra #russia #ucraina momento di stallo per i veti incrociati tra due paesi visto che gli #USA non prendeno una decisione chiara, per non far passare l' #Europa come se non esistesse, si spera che alla fine si trovi un la #pace x.com