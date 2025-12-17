L’EA7 Emporio Armani Milano ottiene una vittoria memorabile al PalaLido contro il Real Madrid, con un risultato di 89-82. Dopo il successo sul Panathinaikos, i milanesi consolidano la loro prestazione in Eurolega grazie a una prova di squadra efficace e nervi saldi, confermando il loro ottimo stato di forma in vista delle prossime sfide.

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, Milano sensazionale: Real sconfitto 89-82 alla prima al PalaLido

Milano, 16 dicembre 2025 – Buona la prima al PalaLido (all’Unipol Forum di Assago sono iniziati i preparativi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026) per l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo il successo sul Panathinaikos, conquista la seconda vittoria di fila in Eurolega battendo anche il Real Madrid 89-82: un successo autoritario da parte degli uomini di coach Peppe Poeta, protagonisti di una grande prova balistica (48% da due e addirittura 52% da tre) e capaci di mantenere sempre i nervi saldi per tutto l’arco dei 40’. Già nel primo tempo, l’Olimpia ha preso in mano l’inerzia del match, spinta da Ellis, Brooks, Brown, Nebo e Leday. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

