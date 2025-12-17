euroclear e ucraina il prestito con gli asset russi congelati che preoccupa i mercati

L’incertezza avvolge i mercati finanziari con il nuovo scenario tra Euroclear e Ucraina. La decisione di Fitch di mettere sotto osservazione con implicazioni negative i rating di Euroclear Bank ed Euroclear Holding, entrambe

L'agenzia Fitch ha messo i rating di default a lungo termine (Idr) di Euroclear Bank ed Euroclear Holding (Eh), entrambi "AA", sotto osservazione con implicazioni negative, tecnicamente Rating Watch Negative (Rwn). Lo ha comunicato l'agenzia di rating. Fitch ha anche posto sotto osservazione, sempre con implicazioni negative, i rating di sostenibilità (Vr) di Euroclear Bank ed Eh ad "aa", i rating a breve termine a F1+ e i rating del debito. La decisione riflette la visione di Fitch di un "potenziale aumento dei rischi di liquidità e legali" per Euroclear Bank ed Eh (congiuntamente Euroclear) "derivanti dai piani della Commissione Europea di utilizzare le attività immobilizzate della Banca Centrale della Federazione Russa (Cbr) per un prestito di riparazione all'Ucraina", nonché dalla decisione di "avvalersi dei poteri di emergenza ai sensi dell'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 12 dicembre" scorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'UE stringe sull'utilizzo degli asset russi. Dombrovskis: Euroclear potrà compensare i sequestri; Banca Russia presenta ricorso contro Euroclear: “illegale uso diretto o indiretto asset congelati”; Urbain (Euroclear): «Usare i 185 miliardi di beni russi congelati per l'Ucraina potrebbe essere illegale, ecco perché»; Asset congelati in Ue, la Banca centrale russa fa causa a Euroclear..

