L'età pensionabile si alza ancora, prolungando l'epoca lavorativa e posticipando l'addio al lavoro. Una realtà che coinvolge milioni di italiani, creando un senso di incertezza e adattamento silenzioso. Senza clamore, questa evoluzione influisce sulle vite di molti, modificando le prospettive di futuro e di pensione.

© Urbanpost.it - Età pensionabile, nuova mazzata: si lavora di più e si va in pensione sempre dopo

C’è una sensazione che attraversa in silenzio milioni di lavoratori italiani. Non è rabbia, non è protesta. È qualcosa di più sottile, ma anche più corrosivo. È la percezione che il traguardo si stia spostando ogni volta che sembra finalmente vicino. Si chiama età pensionabile. Ed è tornata al centro della Manovra 2026 con una serie di modifiche che, sommate tra loro, disegnano un quadro molto chiaro: uscire dal lavoro prima dei 67 anni diventa sempre più difficile, più costoso, più lontano. Il maxiemendamento presentato dal governo Meloni in Commissione Bilancio al Senato non usa toni drammatici. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

Leggi anche: Mara Mosole, chi è la nuova compagna di Francesco Moser: “Ci conosciamo da sempre, mi sono innamorata dopo che si è separato”

Leggi anche: Napoli, nuova mazzata dopo il PSV: occhio a De Bruyne, il quadro preoccupa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La nuova mazzata sulle pensioni: l’età sale, penalizzato chi esce prima - Limiti al riscatto della laurea per l’accesso all’anticipata, silenzio- repubblica.it