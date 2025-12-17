Età pensionabile nuova mazzata | si lavora di più e si va in pensione sempre dopo
L'età pensionabile si alza ancora, prolungando l'epoca lavorativa e posticipando l'addio al lavoro. Una realtà che coinvolge milioni di italiani, creando un senso di incertezza e adattamento silenzioso. Senza clamore, questa evoluzione influisce sulle vite di molti, modificando le prospettive di futuro e di pensione.
C’è una sensazione che attraversa in silenzio milioni di lavoratori italiani. Non è rabbia, non è protesta. È qualcosa di più sottile, ma anche più corrosivo. È la percezione che il traguardo si stia spostando ogni volta che sembra finalmente vicino. Si chiama età pensionabile. Ed è tornata al centro della Manovra 2026 con una serie di modifiche che, sommate tra loro, disegnano un quadro molto chiaro: uscire dal lavoro prima dei 67 anni diventa sempre più difficile, più costoso, più lontano. Il maxiemendamento presentato dal governo Meloni in Commissione Bilancio al Senato non usa toni drammatici. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Mara Mosole, chi è la nuova compagna di Francesco Moser: “Ci conosciamo da sempre, mi sono innamorata dopo che si è separato”
Leggi anche: Napoli, nuova mazzata dopo il PSV: occhio a De Bruyne, il quadro preoccupa
La nuova mazzata sulle pensioni: l’età sale, penalizzato chi esce prima - Limiti al riscatto della laurea per l’accesso all’anticipata, silenzio- repubblica.it
Manovra, mazzata del governo sui lavoratori che hanno riscattato la laurea: per loro l’età pensionabile sale di 33 mesi - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Manovra, mazzata del governo sui lavoratori che hanno riscattato la laurea: per loro l’età pensionabile sale di 33 mesi" pubblicato il 16 Dicembre 2 ... ilfattoquotidiano.it
È arrivata una nuova una doppia stretta per chi punta ad andare in pensione anticipata dal 2031. Ecco le nuove regole - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.