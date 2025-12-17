Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 17 dicembre 2025

Scopri i numeri vincenti dell’estrazione VinciCasa di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Alle ore 20:30 si tiene l’estrazione del concorso che offre la possibilità di vincere una casa indovinando 5 numeri su 40. Resta aggiornato sui risultati e segui l’estrazione in diretta per scoprire se la fortuna sorriderà anche a te.

Estrazione VinciCasa oggi 17 dicembre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena l'estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell'importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell'estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 16 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 15 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 14 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 13 DICEMBRE 2025 ESTRAZIONE 12 DICEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 17 dicembre 2025: come funziona.

