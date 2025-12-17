Estorsioni con la tecnica del finto incidente sull’Asse Mediano | nei guai due uomini di Afragola

Due uomini di Afragola sono stati coinvolti in un’indagine riguardante estorsioni mediante la tecnica del “finto incidente” sull’Asse Mediano. La Polizia di Stato intensifica i controlli lungo l’arteria stradale per prevenire e contrastare reati predatori, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini e mantenendo alta l’attenzione sul territorio.

© Teleclubitalia.it - Estorsioni con la tecnica del “finto incidente” sull’Asse Mediano: nei guai due uomini di Afragola

Proseguono i controlli della Polizia di Stato lungo l'Asse Mediano per contrastare i reati predatori. Nel corso di un servizio mirato disposto dalla Questura di Napoli, gli agenti hanno identificato e denunciato due uomini di Afragola, di 31 e 23 anni, ritenuti responsabili di una serie di estorsioni e truffe messe a segno con la tecnica del "finto incidente".

