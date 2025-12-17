Estirpe il ritorno alieno secondo berekekê

L’umanità si interroga da sempre sull’esistenza di altre forme di vita nell’universo. In questo contesto,

Siamo soli nell’universo? È una domanda che accompagna l’umanità fin dalla notte dei tempi e che, ancora oggi, non ha trovato una risposta definitiva. Attorno a questa incertezza si sono sviluppate teorie, speculazioni e visioni alternative della nostra origine. Una delle più affascinanti — e inquietanti — è quella secondo cui la civiltà umana sarebbe stata creata da entità extraterrestri. È da questa ipotesi che prende forma “Estirpe”, l’ultimo concept album di berekekê, visionario compositore spagnolo di Cádiz, un’opera articolata in 12 tracce che immagina un futuro distopico in cui i presunti “creatori” tornano sulla Terra per reclamare ciò che considerano loro. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

