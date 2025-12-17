Leonardo La Russa, noto anche come Leonardo Apache, si appresta a saldare una somma di 25mila euro alla ragazza coinvolta. Il reato di revenge porn, legato alla diffusione di video intimi di quella sera, verrà dichiarato estinto, segnando un importante sviluppo nel caso.

© Ilgiornale.it - Estinto il reato di revenge porn per Leonardo La Russa

Leonardo Apache La Russa è pronto a versare 25mila euro alla ragazza e il reato di revenge porn, per avere diffuso i video intimi di quella sera, verrà dichiarato estinto. L'accusa di violenza sessuale (la giovane lo aveva denunciato) è stata invece archiviata. La cifra proposta dal figlio del presidente del Senato è stata ritenuta congrua dalla gup e, quindi, è stata accolta la richiesta di accesso alla giustizia riparativa e l' iter processuale è stato così interrotto. La decisione ufficiale è arrivata questa tarda mattinata al settimo piano del Tribunale di Milano, da parte della giudice per le indagini preliminari Maria Beatrice Parati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Revenge porn, la gup: da Leonardo Apache La Russa risarcimento congruo, estinto reato

Leggi anche: Estinto il reato di revenge porn per Leonardo La Russa: offerti 25 mila euro. Lei: "Farò appello"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Morgan, si ferma il processo per stalking verso Angelica Schiatti; Revenge porn, ragazza 'farò appello contro la sentenza su La Russa jr'; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 dicembre: la rassegna stampa; I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti”.

La Russa jr, estinto il reato di revenge porn. Gup: "Risarcimento di 25mila euro congruo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo La Russa jr, estinto il reato di revenge porn. tg24.sky.it