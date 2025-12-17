Estinto il reato di revenge porn per Leonardo La Russa | offerti 25 mila euro Lei | Farò appello

Leonardo La Russa ha offerto 25 mila euro alla ragazza coinvolta, portando alla prevista estinzione del reato di revenge porn, correlato alla diffusione di video intimi. La decisione segna una svolta nel caso, che vede il politico impegnato a risolvere la controversia, mentre la vittima annuncia un ricorso in sede di appello.

Leonardo Apache La Russa è pronto a versare 25mila euro alla ragazza e il reato di revenge porn, per avere diffuso i video intimi di quella sera, verrà dichiarato estinto. L'accusa di violenza sessuale (la giovane lo aveva denunciato) è stata invece archiviata. La cifra proposta dal figlio del presidente del Senato è stata ritenuta congrua dalla gup e, quindi, è stata accolta la richiesta di accesso alla giustizia riparativa e l' iter processuale è stato così interrotto. La decisione ufficiale è arrivata questa tarda mattinata al settimo piano del Tribunale di Milano, da parte della giudice per le indagini preliminari Maria Beatrice Parati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

