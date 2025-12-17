Esprime solidarietà alle mafie | Libera contro il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino

In Italia, la criminalità organizzata trova un modo per infiltrarsi anche nel mondo della musica, ascoltando il neomelodico. Un fenomeno che rivela le complesse connessioni tra cultura e illegalità, suscitando reazioni e riflessioni profonde sulla nostra società e sui suoi valori.

Lo racconta Franco Maresco nel film “Belluscone – Una storia italiana” e lo dice Kid Yugi nell’ultimo album di Noyz Narcos: in Italia, la criminalità organizzata ascolta neomelodico. E infatti, il coordinamento regionale della Basilicata e il presidio Vulture Alto Bradano di Libera hanno pubblicamente chiesto alle istituzioni di prendere provvedimenti per il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino, nome d’arte di Antonino Galluzzo, che il 20 dicembre si esibirà a Venosa, in provincia di Potenza. “Con il rispetto profondo che nutriamo per la libertà artistica e di espressione, valore costituzionale che Libera ha sempre difeso, auspichiamo che le istituzioni, in linea con quanto accaduto in altre realtà, sappiano assumere i provvedimenti ritenuti necessari in relazione al contesto”, sottolinea l’associazione antimafia in una nota pubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

