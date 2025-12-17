Esplosioni improvvise nella notte | attacchi di droni a Kiev e Slavyansk-on-Kuban

Nella notte, Kiev e Slavyansk-on-Kuban sono state scosse da esplosioni improvvise, attribuite a attacchi di droni. L'evento ha suscitato preoccupazione e tensione nella regione, con testimoni che hanno riferito di forti boati e luci nel cielo. La situazione evidenzia le persistenti tensioni e i rischi di escalation nella zona.

© Thesocialpost.it - Esplosioni improvvise nella notte: attacchi di droni a Kiev e Slavyansk-on-Kuban Forti esplosioni sono state avvertite nella tarda serata di ieri a Kiev a seguito di un attacco con droni. A riferirlo è Rbc Ucraina, che cita fonti dell' amministrazione militare della capitale ucraina. Secondo quanto comunicato dalle autorità, subito dopo il suono dell' allarme aereo è entrata in azione la difesa aerea, impegnata a intercettare i velivoli senza pilota nei cieli della città. "Le forze di difesa aerea stanno lavorando per eliminare la minaccia sulla capitale. Rimanete nei rifugi fino al segnale ufficiale di cessazione dell'allarme", ha dichiarato l'amministrazione militare di Kiev in una nota diffusa alla popolazione.

