Il Verdetto dei Dati. Esistono due versioni del Napoli di Conte. La prima, solida e vincente, ruota attorno a Stanislav Lobotka. La seconda, fragile e discontinua, è quella vista durante il suo infortunio. Le statistiche raccolte dicono che senza il numero 68, il Napoli ha perso il 50% delle partite giocate. Per questo motivo, il suo ritorno dal 1? minuto contro il Milan non è una scelta tecnica, ma una necessità vitale. LOBOTKA IN CAMPO CON CONTE Perché Lobotka è (scientificamente) insostituibile. Oltre le sensazioni, parlano i fatti. L’assenza di Lukaku è stata pesante, quella di Anguissa fastidiosa, ma l’indisponibilità di Lobotka ha toccato il sistema nervoso della squadra. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Esiste un Napoli con e senza Lobotka: il dato delle sconfitte è impressionante

Leggi anche: Esiste un Napoli con e senza Lobotka: il dato delle sconfitte è impressionante

Leggi anche: Napoli: Rrahmani-Lobotka-Hojlund? Tutti e tre in campo è una garanzia. Elmas impressionante da regista!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Effetto Lobotka per Conte: il Napoli perde metà delle partite senza di lui, tornerà titolare con il Milan; Il Napoli senza turnover, unica novità Spinazzola. Lobotka e Gutierrez ok; Supercoppa: il Napoli recupera Lobotka, Conte vuole la finale; Napoli-Milan, le pagelle: Lobotka sempre lucido, 6,5. De Winter umiliato, 3.

Effetto Lobotka per Conte: il Napoli perde metà delle partite senza di lui, tornerà titolare con il Milan - Esiste un Napoli con Lobotka e uno senza; il centrocampista è pronto a riprendersi in mano la squadra di Conte in Supercoppa. msn.com

Gazzetta dello Sport: “Napoli, tornano i nostri” - UDINE – Il momento non è dei più semplici e le sconfitte contro Benfica e Udinese non aiutano a ritrovare serenità. napolipiu.com