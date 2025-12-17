Esercito forte più intelligence Usa e truppe europee | il nuovo piano per Kiev
Un nuovo piano strategico si delinea per Kiev, puntando a rafforzare le capacità militari ucraine attraverso un esercito più solido e integrato. Maggiori investimenti nell'intelligence americana e una presenza più consistente di truppe europee segnano un passo deciso verso una difesa più efficace e coordinata, con l'obiettivo di consolidare la stabilità e la sicurezza nella regione.
Un esercito che sia solido, un maggior ruolo dell'intelligence americana e la presenza di forze europee in Ucraina. Questo il contenuto del'ultimo piano elaborato da Stati Uniti ed Europa con il contributo di Kiev per scoraggiare future aggressioni all'Ucraina. Lo scrive il New York Times citando proprie fonti informate dell'esito dei colloqui che si sono svolti a Berlino dove, per la prima volta da mesi, i funzionari europei hanno affermato di collaborare bene con i negoziatori americani e con il presidente Donald Trump. Durante quei colloqui, diplomatici europei e americani hanno firmato due documenti che delineano le garanzie di sicurezza e puntano a convincere Kiev della necessaria cessione di alcuni territori, oltre che della rinuncia all'adesione alla Nato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
