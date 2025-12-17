Ogni mattina, un gesto che sembrava scontato si trasforma in una sfida a San Michele. Quella che dovrebbe essere una semplice commissione diventa un momento di tensione, un rituale complicato che mette alla prova la pazienza di tutti. La routine quotidiana si trasforma in una piccola tragedia, svelando le tensioni nascoste e le difficoltà di una vita fatta di abitudini e imprevisti.

© Thesocialpost.it - “Esco a prendere il latte”: la commissione di ogni giorno diventa una tragedia a San Michele

Doveva essere un gesto semplice, quasi automatico, parte della routine di ogni giorno nell’azienda di famiglia. Invece quella frase, “esco a prendere il latte”, ha preceduto una tragedia che ha sconvolto la comunità di San Michele, le campagne di Bagnolo in Piano e tutto il Reggiano. Antonio, come faceva da una vita, si era avviato verso la stalla per occuparsi del latte. Un percorso brevissimo, dalla casa all’area degli animali, che conosceva alla perfezione. Ma questa volta, in pochi istanti, quel tragitto si è trasformato in un incubo senza via d’uscita. Il cedimento della grata e la caduta nel vascone dei liquami. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

