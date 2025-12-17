Esce di strada e si ribalta più volte in un campo grave un uomo
Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio del 17 dicembre lungo l'autostrada del Sole, all’altezza di Cadeo. Un uomo di 54 anni ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata più volte in un campo vicino, causando serie conseguenze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo sono apparse molto gravi.
Grave incidente nel pomeriggio del 17 dicembre lungo l'autostrada del Sole. All'altezza di Cadeo al chilometro 70 direzione Bologna, un 54enne improvvisamente ha perso il controllo della sua auto ed è finito nel campo che costeggia l'A1. Lì la vettura si è ribaltata più volte e l'uomo -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
