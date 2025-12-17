Esce di strada e si ribalta più volte in un campo grave un uomo

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio del 17 dicembre lungo l'autostrada del Sole, all’altezza di Cadeo. Un uomo di 54 anni ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata più volte in un campo vicino, causando serie conseguenze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le condizioni dell’uomo sono apparse molto gravi.

