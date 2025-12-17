Esame di Stato per ingegnere civile ambientale alla ' Vanvitelli' Presunte irregolarità interrogazione al Ministro
L'Esame di Stato per ingegnere civile ambientale presso l'Università della 'Vanvitelli' è al centro di polemiche a causa di presunte irregolarità. L'episodio ha suscitato interrogazioni al Ministro, aprendo un dibattito che coinvolge il mondo accademico e professionale della provincia di Caserta.
Un nuovo capitolo di polemiche scuote il mondo accademico e professionale della provincia di Caserta. Il deputato Agostino Santillo del MoVimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera, ha depositato un’interrogazione parlamentare ai Ministri dell’Università e della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
