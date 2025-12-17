Esame di Stato per ingegnere civile ambientale alla ' Vanvitelli' Presunte irregolarità interrogazione al Ministro

L'Esame di Stato per ingegnere civile ambientale presso l'Università della 'Vanvitelli' è al centro di polemiche a causa di presunte irregolarità. L'episodio ha suscitato interrogazioni al Ministro, aprendo un dibattito che coinvolge il mondo accademico e professionale della provincia di Caserta.

Esame avvocato 2025, dalle tracce della prova scritta all’orale: i criteri di valutazione e come funziona - Comincia oggi l'esame di Stato per avvocato 2025 con le tracce della prova scritta a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo ... fanpage.it

https://m.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esame-di-stato-per-il-secondo-ciclo-2024-25-rese-note-le-discipline-della-seconda-prova-scritta.flc - facebook.com facebook

Esame di Stato (Albo B): esito prova orale - II sessione 2025 sp.unipi.it/it/esame-di-st… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.