Erosione salviamo l’isola dell’Amore

L’isola dell’Amore a Goro rischia di scomparire a causa dell’erosione e delle mareggiate. È fondamentale un intervento urgente e coordinato tra Regione, Parco del Delta del Po e altri enti per proteggere questo prezioso habitat. La salvaguardia dell’isola rappresenta un impegno per preservare la sua biodiversità e il patrimonio naturale di tutta la comunità.

© Ilrestodelcarlino.it - «Erosione, salviamo l'isola dell'Amore» Ferrara, 17 dicembre 2025 - La Regione intervenga, anche in coordinamento con il Parco del Delta del Po e gli altri enti preposti, per salvaguardare l'isola dell'Amore, a Goro, dall'erosione costiera e dalle mareggiate. Lo chiede con un'interrogazione Fausto Gianella (Fratelli d'Italia) sollecitando tempi celeri per evitare la definitiva compromissione di un'area di straordinario valore naturale e paesaggistico del Delta del Po. 'L'isola dell'Amore è da tempo interessata da un grave e progressivo fenomeno di erosione costiera - ha premesso Gianella -. Le ultime mareggiate hanno provocato l'arretramento della linea di costa di circa dieci metri su un fronte di oltre cento metri, con la perdita di spiaggia, vegetazione e strutture naturali.

