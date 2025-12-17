Ergastolo ai 20enni Douglas Carolo e Michele Caglioni per l'omicidio di Andrea Bossi | Hanno pianificato tutto
Due giovani di 20 anni, Douglas Carolo e Michele Caglioni, sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Andrea Bossi, avvenuto a Cairate nel gennaio 2024. La sentenza arriva dopo una lunga indagine che ha ricostruito la pianificazione e l'esecuzione del crimine.
Douglas Carolo e Michele Caglioni sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Andrea Bossi, ucciso a 26 anni nella sua abitazione di Cairate (Varese) il 26 gennaio 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Omicidio di Andrea Bossi, ergastolo per Douglas Carolo e Michele Caglioni
Leggi anche: La pm non fa sconti a Douglas Carolo e Michele Caglioni: “Hanno ucciso senza pietà per denaro Andrea Bossi, meritano l’ergastolo”
Ergastolo ai 20enni Douglas Carolo e Michele Caglioni per l’omicidio di Andrea Bossi: “Hanno pianificato tutto” - Douglas Carolo e Michele Caglioni sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Andrea Bossi, ucciso a 26 anni nella sua abitazione di Cairate ... fanpage.it
Due ergastoli per gli assassini di Andrea Bossi: condannati alla massima pena i 20enni Douglas Carolo e Michele Caglioni - La sentenza è stata pronunciata dal giudice Rossella Ferrazzi dopo una camera di consiglio durata diverse ore. milano.corriere.it
Due ergastoli per gli assassini di Andrea Bossi: condannati alla massima pena i 20enni Douglas Carolo e Michele Caglioni - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.