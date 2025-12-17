Ergastolo ai 20enni Douglas Carolo e Michele Caglioni per l'omicidio di Andrea Bossi | Hanno pianificato tutto

Due giovani di 20 anni, Douglas Carolo e Michele Caglioni, sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Andrea Bossi, avvenuto a Cairate nel gennaio 2024. La sentenza arriva dopo una lunga indagine che ha ricostruito la pianificazione e l'esecuzione del crimine.

