Durante un'operazione antidroga a Ercolano, i carabinieri hanno arrestato una donna di 46 anni con 13 chili di hashish, sequestrando anche specie protette tra cui tartarughe e esemplari nel sottotetto. L'intervento ha portato alla denuncia di altre due persone, evidenziando un'attività di spaccio e traffico di specie protette nel territorio.

© Puntomagazine.it - Ercolano: Pusher incensurati. Carabinieri arrestano donna con 13 chili di hashish. Durante le operazioni trovate anche esemplari di specie protetta

Hashish nel sottotetto e tartarughe protette sequestrate: arrestata 46enne, due denunce a Ercolano. Operazione antidroga a Ercolano per i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco. Nel mirino i pusher insospettabili. I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di via Acampora dove abita una 46enne incensurata del posto. Rinvenuti e sequestrati 13 chili di hashish suddivisi in 128 panetti. La droga era nascosta all’interno di un sacco nella mansarda del sottotetto. La donna è stata arrestata. I carabinieri hanno voluto perquisire anche altre abitazioni vicine. In un appartamento di un 34enne originario di Ponticelli, i carabinieri hanno trovato 13mila euro e un bilancino di precisone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche: Castellammare di Stabia: I pusher incensurati e insospettabili. Carabinieri arrestano 18enne

Leggi anche: Preso corriere della droga Maxi sequestro al Vialone Un giovane di 20 anni fermato dai carabinieri a bordo di un’auto sospetta Aveva con sé oltre due chili e mezzo di hashish destinati ai pusher delle pinete

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

OPERAZIONE STELLA POLARE, GLI SPACCIATORI RIPRESI DAI CARABINIERI

Giugliano in Campania: Fenomeno pusher incensurati. Carabinieri arrestano 23enne - I Carabinieri della locale stazione hanno intensificato i controlli ed effettuano una perquisizione ... napolivillage.com

Ancora uno spacciatore incensurato e insospettabile arrestato in provincia di Napoli: è il decimo in due mesi - A Giugliano, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni. fanpage.it