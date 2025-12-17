Ercolano | Omicidio stradale Carabinieri e Polizia Municipale arrestano 44enne
A Ercolano, un uomo di 44 anni è stato arrestato per omicidio stradale dopo aver travolto e ucciso un pedone a corso Resina. L’identificazione e l’arresto sono stati resi possibili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L’accaduto ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale.
Travolto e ucciso a corso Resina, individuato grazie alle telecamere: operaio 44enne arrestato per omicidio stradale. A Pollena Trocchia verso le 20 i carabinieri della tenenza di Ercolano insieme agli agenti della polizia municipale hanno arrestato per omicidio stradale un 44enne di Massa di Somma, operaio. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato della morte di A. M. G., 77enne di Torre del Greco, avvenuta ieri pomeriggio verso le 14 a Ercolano. Dagli accertamenti di Carabinieri e Polizia Municipale coordinati e diretti dalla Procura di Napoli è emerso che poche ore prima il 44enne mentre era a bordo dell’articolato di proprietà della ditta “ new company ambiente” con sede a Pollena Trocchia, e per la quale l’uomo lavora, avrebbe investito la vittima. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
