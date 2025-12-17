Ercolano investe e uccide una 77enne | arrestato 44enne per omicidio stradale

Un uomo di 44 anni è stato arrestato ad Ercolano con l’accusa di omicidio stradale dopo aver investito e ucciso una donna di 77 anni residente a Torre del Greco. L’incidente è avvenuto il 17 dicembre 2025, e l’arresto è stato eseguito nel contesto delle indagini sulla tragedia.

© Primacampania.it - Ercolano, investe e uccide una 77enne: arrestato 44enne per omicidio stradale ERCOLANO (NAPOLI), 17 dicembre 2025 – È stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale un 44enne di Massa di Somma, operaio, ritenuto gravemente indiziato della morte di Anna Maria Guariniello, 77 anni, residente a Torre del Greco. L’arresto è stato eseguito in serata, intorno alle 20, dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano in collaborazione con la Polizia Municipale, al termine di un’attività investigativa coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo, alcune ore prima, mentre era alla guida di un mezzo articolato di proprietà della ditta “New Company Ambiente”, con sede a Pollena Trocchia – azienda per la quale lavora – avrebbe investito la vittima nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14, a Ercolano, in corso Resina all’incrocio con via Bossa. 🔗 Leggi su Primacampania.it Leggi anche: Ercolano, 77enne investita e uccisa: arrestato operaio 44enne per omicidio stradale Leggi anche: Poliziotto investe e uccide un ciclista di 33 anni a Torino: condannato per omicidio stradale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ercolano, investe e uccide un'anziana con il proprio tir: 44enne arrestato dopo la fuga - A Pollena Trocchia verso le 20 i carabinieri della tenenza di Ercolano insieme agli agenti della polizia municipale hanno arrestato per omicidio stradale un 44enne di Massa di Somma, ... msn.com

Ercolano, 77enne investita e uccisa: arrestato operaio 44enne per omicidio stradale - L’uomo, alla guida di un mezzo della ditta per cui lavora, si sarebbe allontanato dopo l’impatto ... fanpage.it

Berta De Maria. Robin Thicke · Magic. Grazie Piero …e questo è quello che scriveva di me sulla sua pagina… L'amica Berta De Maria investe nella nostra città, portando la sua storia, le sue competenze, la sua passione. La Mostra Tatoo non è solo un laborat - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.