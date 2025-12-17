ercolano arrestata donna con 13 chili di hashish trovate anche tartarughe di specie protetta

A Ercolano, i carabinieri hanno arrestato una donna trovata in possesso di 13 chili di hashish. Durante l'operazione, sono state rinvenute anche tartarughe di specie protetta. L'intervento fa parte di un'attività mirata al contrasto dello spaccio di droga e al rispetto delle norme sulla tutela della fauna. Tempo di lettura: meno di un minuto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione antidroga a Ercolano per i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco. Nel mirino i pusher insospettabili. I Carabinieri hanno perquisito l’abitazione di via Acampora dove abita una 46enne incensurata del posto. Rinvenuti e sequestrati 13 chili di hashish suddivisi in 128 panetti. La droga era nascosta all’interno di un sacco nella mansarda del sottotetto. La donna è stata arrestata. I carabinieri hanno voluto perquisire anche altre abitazioni vicine. In un appartamento di un 34enne originario di Ponticelli, i carabinieri hanno trovato 13mila euro e un bilancino di precisione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

