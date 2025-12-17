Ercolano Anna Maria investita e uccisa da mezzo pesante | arrestato dopo la fuga operaio 44enne

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 44 anni di Massa di Somma è stato arrestato dopo aver investito e ucciso Anna Maria Guariniello, 77 anni, a Ercolano. L’uomo è stato fermato nella serata di ieri, dopo una fuga immediatamente successiva all’incidente, avvenuto lungo una strada del comune campano.

ercolano anna maria investita e uccisa da mezzo pesante arrestato dopo la fuga operaio 44enne

© Teleclubitalia.it - Ercolano, Anna Maria investita e uccisa da mezzo pesante: arrestato dopo la fuga operaio 44enne

È stato arrestato nella serata di ieri, martedì 16 dicembre, intorno alle ore 20, un operaio di 44 anni residente a Massa di Somma, ritenuto gravemente indiziato del reato di omicidio stradale per la morte di Anna Maria Guariniello, 77 anni, originaria di Torre del Greco. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Tenenza di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche: Ercolano, 77enne investita e uccisa: arrestato operaio 44enne per omicidio stradale

Leggi anche: Bologna, 23enne in bici travolta e uccisa da un camion: è finita sotto le ruote del mezzo pesante

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

AGROPOLI CADE DAL TERZO PIANO DI UN PALAZZO IN COSTRUZIONE MUORE L'AGROPOLESE ALESSIO MEROLA

Video AGROPOLI CADE DAL TERZO PIANO DI UN PALAZZO IN COSTRUZIONE MUORE L'AGROPOLESE ALESSIO MEROLA

ercolano anna maria investitaDonna investita e uccisa da camion a Ercolano: 44enne arrestato per omicidio stradale - L'operaio, alla guida del mezzo pesante, è stato rintracciato dai carabinieri nella ditta per cui lavorava. rainews.it

ercolano anna maria investitaErcolano, 77enne investita e uccisa: arrestato operaio 44enne per omicidio stradale - L’uomo, alla guida di un mezzo della ditta per cui lavora, si sarebbe allontanato dopo l’impatto ... fanpage.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.