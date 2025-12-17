Ercolano Anna Maria investita e uccisa da mezzo pesante | arrestato dopo la fuga operaio 44enne

Un operaio di 44 anni di Massa di Somma è stato arrestato dopo aver investito e ucciso Anna Maria Guariniello, 77 anni, a Ercolano. L’uomo è stato fermato nella serata di ieri, dopo una fuga immediatamente successiva all’incidente, avvenuto lungo una strada del comune campano.

© Teleclubitalia.it - Ercolano, Anna Maria investita e uccisa da mezzo pesante: arrestato dopo la fuga operaio 44enne È stato arrestato nella serata di ieri, martedì 16 dicembre, intorno alle ore 20, un operaio di 44 anni residente a Massa di Somma, ritenuto gravemente indiziato del reato di omicidio stradale per la morte di Anna Maria Guariniello, 77 anni, originaria di Torre del Greco. L'arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Tenenza di . L'articolo Teleclubitalia.

Ercolano, 77enne investita e uccisa: arrestato operaio 44enne per omicidio stradale - L’uomo, alla guida di un mezzo della ditta per cui lavora, si sarebbe allontanato dopo l’impatto ... fanpage.it

