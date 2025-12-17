Ercolano 77enne investita e uccisa | arrestato operaio 44enne per omicidio stradale
A Ercolano, una donna di 77 anni è stata investita e uccisa a corso Resina. L'autista coinvolto, un operaio di 44 anni alla guida di un mezzo aziendale, si è allontanato dopo l’incidente. La polizia ha arrestato l’uomo con l'accusa di omicidio stradale.
La donna è stata travolta a corso Resina. L’uomo, alla guida di un mezzo della ditta per cui lavora, si sarebbe allontanato dopo l’impatto. Rintracciato a Pollena Trocchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
