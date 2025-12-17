Ercolano 77enne investita e uccisa | arrestato operaio 44enne per omicidio stradale

A Ercolano, una donna di 77 anni è stata investita e uccisa a corso Resina. L'autista coinvolto, un operaio di 44 anni alla guida di un mezzo aziendale, si è allontanato dopo l’incidente. La polizia ha arrestato l’uomo con l'accusa di omicidio stradale.

Ercolano, investe e uccide un'anziana con il proprio tir: 44enne arrestato dopo la fuga - A Pollena Trocchia verso le 20 i carabinieri della tenenza di Ercolano insieme agli agenti della polizia municipale hanno arrestato per omicidio stradale un 44enne di Massa di Somma, operaio. ilmattino.it

