Erasmus+ svolta post-Brexit | Londra rientra nel programma dal 2027

Dopo la Brexit, Londra torna a far parte di Erasmus+ a partire dal 2027, aprendo nuove opportunità di studio e scambio tra giovani europei e britannici. Con un investimento di 570 milioni di sterline, il Regno Unito si prepara a rinnovare i legami con il programma, favorendo esperienze internazionali e crescita personale. Un passo importante per rafforzare i rapporti e le opportunità di formazione tra le due sponde della Manica.

© Panorama.it - Erasmus+, svolta post-Brexit: Londra rientra nel programma dal 2027 I giovani europei potranno tornare a studiare nelle scuole britanniche e viceversa: il Regno Unito si prepara a fare il suo ingresso, di nuovo, nel programma Erasmus+ a partire dal 2027, con un contributo di 570 milioni di sterline. I rapporti tra Londra e Bruxelles. L’accordo, annunciato oggi, altro non è che un elemento del più ampio riavvio delle relazioni tra il Regno Unito e l’Unione europea voluto dal governo Starmer. Oltre all’Erasmus, tra gli obiettivi di Londra e Bruxelles rientra anche la volontà di dare avvio a un programma di mobilità giovanile per consentire ai ragazzi e alle ragazze tra i 18 e i 30 anni di viaggiare e lavorare nei rispettivi Paesi con meno vincoli. 🔗 Leggi su Panorama.it Leggi anche: Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus: cosa cambia per gli studenti europei da gennaio 2027 Leggi anche: Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus: cosa succede ora (anche per gli studenti italiani) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Regno Unito pronto a tornare all’Erasmus dal 2027: una grande svolta post-Brexit - Il Regno Unito sta preparando il ritorno al programma Erasmus, aprendo nuove possibilità di studio e tirocinio in Europa per i suoi studenti. tag24.it

Post Brexit, ritorna l’Erasmus con il Regno Unito: via agli accordi con le università di Perugia - Il ritorno del Regno Unito nel programma Erasmus+ dal 2027 potrebbe riaprire anche per l’Umbria un canale di mobilità universitaria che, prima della Brexit, aveva un peso tutt’altro che marginale. umbria24.it

Accordo tra Ue e Regno Unito, Londra rientra nel programma Erasmus dopo 5 anni di Brexit - Accordo ufficiale fra il governo britannico di Keir Starmer e l’Unione europea per la riadesione del Regno Unito all’Erasmus, il programma di scambio di ... ecovicentino.it

Post-Brexit Breakthrough UK and EU Forge Closer Ties in Landmark Summit DRM News AC1J

