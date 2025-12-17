Erasmus+ il Regno Unito torna nel programma dal 2027

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2027, il Regno Unito riprenderà la sua partecipazione al programma Erasmus+, l'iniziativa dell'Unione Europea dedicata all'istruzione, alla formazione e alla mobilità internazionale degli studenti. Questa decisione segna un importante passo verso il rafforzamento della cooperazione educativa tra il Regno Unito e i paesi membri dell’UE, aprendo nuove opportunità per le giovani generazioni.

erasmus il regno unito torna nel programma dal 2027

© Lapresse.it - Erasmus+, il Regno Unito torna nel programma dal 2027

Il Regno Unito torna a fare parte del programma  Erasmus+ dal 2027, il progetto dell’Ue per l’istruzione. Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Oggi compiamo ulteriori passi avanti nel nostro rinnovato partenariato strategico Ue-Regno Unito. Abbiamo concluso i negoziati per l’associazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027. Ripristiniamo Erasmus+ per i nostri giovani, aprendo le porte a nuove esperienze condivise e amicizie durature. Abbiamo inoltre concluso i colloqui esplorativi sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’elettricità dell’Ue. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus: cosa cambia per gli studenti europei da gennaio 2027

Leggi anche: Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus: cosa succede ora (anche per gli studenti italiani)

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dopo la Brexit il Regno Unito torna nel programma Erasmus

Video Dopo la Brexit il Regno Unito torna nel programma Erasmus

erasmus regno unito tornaDopo la Brexit il Regno Unito torna nel programma Eramus: accordo storico con l'UE - In pratica il Regno Unito riaderirà al programma di scambio di studenti europei, abbandonato dopo la Brexit, ... tg.la7.it

Regno Unito torna nel programma Erasmus+ e avvia negoziati sull'elettricità con l'UE - Accordo tra il governo di Keir Starmer e Bruxelles per l'associazione al programma dal 2027; Commissione e Londra negozieranno la partecipazione al mercato elettrico europeo ... laregione.ch

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.