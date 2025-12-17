Erasmus+ il Regno Unito torna nel programma dal 2027

Dal 2027, il Regno Unito riprenderà la sua partecipazione al programma Erasmus+, l'iniziativa dell'Unione Europea dedicata all'istruzione, alla formazione e alla mobilità internazionale degli studenti. Questa decisione segna un importante passo verso il rafforzamento della cooperazione educativa tra il Regno Unito e i paesi membri dell’UE, aprendo nuove opportunità per le giovani generazioni.

© Lapresse.it - Erasmus+, il Regno Unito torna nel programma dal 2027 Il Regno Unito torna a fare parte del programma Erasmus+ dal 2027, il progetto dell'Ue per l'istruzione. Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Oggi compiamo ulteriori passi avanti nel nostro rinnovato partenariato strategico Ue-Regno Unito. Abbiamo concluso i negoziati per l'associazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027. Ripristiniamo Erasmus+ per i nostri giovani, aprendo le porte a nuove esperienze condivise e amicizie durature. Abbiamo inoltre concluso i colloqui esplorativi sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell'elettricità dell'Ue.

