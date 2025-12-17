Erasmus il Regno Unito pronto a rientrare nel programma
Il Regno Unito si appresta a rientrare nel programma Erasmus, segnando un importante passo verso il ripristino della collaborazione educativa con l’Europa. L’accordo con Bruxelles sembra ormai vicino, aprendo nuove opportunità per studenti britannici ed europei. Questo ritorno promette di rafforzare gli scambi culturali e accademici tra le due sponde della Manica.
L'intesa tra Londra e Bruxelles sembra essere ormai vicina: cosa cambierà e quali sono i vantaggi per gli studenti britannici nonché europei.
