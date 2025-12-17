era intervenuto per difendere il padre aggredito da un cliente assolto dopo 9 anni

Dopo nove anni di attesa, Cristian Arcidiacono, intervenuto per difendere il padre durante un'aggressione, è stato finalmente assolto. Arrestato nel febbraio 2016 con l’accusa di tentato omicidio, questa mattina la terza sezione penale del Tribunale di Catania ha riconosciuto la sua innocenza. Un lungo percorso di giustizia che si conclude con un verdetto di assoluzione, confermando la sua versione dei fatti.

