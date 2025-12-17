Ep734 – Sulla manovra una raffica di correzioni da parte del governo – L’Ue rivede lo stop ai motori endotermici al 2035

L'episodio 734 analizza le recenti correzioni apportate dal governo alla manovra economica, con particolare attenzione alla revisione delle normative sull'uso dei motori endotermici. L'Unione Europea ha anche rivisto la decisione di vietare i veicoli a combustione interna entro il 2035, suscitando reazioni contrastanti tra le opposizioni, che chiedono più tempo per adattarsi alle nuove misure.

Sulla manovra una raffica di correzioni da parte del governo. Protestano le opposizioni: “Serve più tempo”. L’Ue rivede lo stop ai motori endotermici al 2035. Pronti incentivi per mini car elettriche europee. Orme di dinosauri nel parco dello Stelvio: la scoperta legata a Milano Cortina 2026. Le tracce risalgono a 210 milioni di anni fa Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

