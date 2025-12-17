Entroterra acquista Pastificio Granarolo
Entroterra acquista Pastificio Granarolo di Bologna, rafforzando la propria posizione nel settore alimentare. L'acquisizione di questa storica realtà produttiva rappresenta un passo strategico per Espandere la gamma di prodotti e consolidare la presenza sul mercato nazionale. La transazione evidenzia l'interesse del settore per fusioni e acquisizioni nelle aziende di eccellenza nel campo della pasta e dei prodotti alimentari.
Entroterra Spa, società il cui marchio principale è "La Pasta di Camerino", ha acquisito Pastificio Granarolo di Bologna. Si posiziona così come il più grande gruppo produttore di pasta all’uovo in Italia, consolidando la propria leadership qualitativa e distributiva sul mercato nazionale e internazionale. Il completamento dell’acquisizione delle quote è avvenuto ieri nello studio del notaio Benedetto Sciapichetti di San Severino. Un’operazione da 9 milioni di euro, che segna l’avvio operativo dell’integrazione industriale e commerciale tra le due realtà. "Entroterra – spiega il gruppo – si impegna a valorizzare la storicità e l’identità produttiva di Pastificio Granarolo attraverso un piano di rilancio industriale che prevede: l’adeguamento degli impianti e l’ottimizzazione dei flussi produttivi per migliorare ulteriormente la qualità del prodotto finito; investimenti in tecnologie e processi capaci di coniugare efficienza produttiva e tutela della tradizione artigianale; la piena valorizzazione del patrimonio di know-how e della reputazione storica del pastificio, le cui origini risalgono agli anni Venti. Ilrestodelcarlino.it
