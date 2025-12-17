Entroterra acquista Pastificio Granarolo di Bologna, rafforzando la propria posizione nel settore alimentare. L'acquisizione di questa storica realtà produttiva rappresenta un passo strategico per Espandere la gamma di prodotti e consolidare la presenza sul mercato nazionale. La transazione evidenzia l'interesse del settore per fusioni e acquisizioni nelle aziende di eccellenza nel campo della pasta e dei prodotti alimentari.

© Ilrestodelcarlino.it

Entroterra Spa, società il cui marchio principale è "La Pasta di Camerino", ha acquisito Pastificio Granarolo di Bologna. Si posiziona così come il più grande gruppo produttore di pasta all’uovo in Italia, consolidando la propria leadership qualitativa e distributiva sul mercato nazionale e internazionale. Il completamento dell’acquisizione delle quote è avvenuto ieri nello studio del notaio Benedetto Sciapichetti di San Severino. Un’operazione da 9 milioni di euro, che segna l’avvio operativo dell’integrazione industriale e commerciale tra le due realtà. "Entroterra – spiega il gruppo – si impegna a valorizzare la storicità e l’identità produttiva di Pastificio Granarolo attraverso un piano di rilancio industriale che prevede: l’adeguamento degli impianti e l’ottimizzazione dei flussi produttivi per migliorare ulteriormente la qualità del prodotto finito; investimenti in tecnologie e processi capaci di coniugare efficienza produttiva e tutela della tradizione artigianale; la piena valorizzazione del patrimonio di know-how e della reputazione storica del pastificio, le cui origini risalgono agli anni Venti. Ilrestodelcarlino.it

