Enrico Ruggeri si è operato | Evito la foto dal letto d'ospedale ora comincia il silenzio obbligato
Enrico Ruggeri ha recentemente subito un intervento chirurgico a causa di un polipo alla gola. L'artista ha annunciato di aver scelto di non condividere foto dal letto d'ospedale e di iniziare un periodo di riposo e silenzio, necessario per il recupero.
Enrico Ruggeri si è operato per un polipo alla gola, che lo costringerà a un periodo di riposo e silenzio. Il cantante ha postato una foto dall'ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
