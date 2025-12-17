Enrico Ruggeri si è operato | Evito la foto dal letto d'ospedale ora comincia il silenzio obbligato

Enrico Ruggeri ha recentemente subito un intervento chirurgico a causa di un polipo alla gola. L'artista ha annunciato di aver scelto di non condividere foto dal letto d'ospedale e di iniziare un periodo di riposo e silenzio, necessario per il recupero.

