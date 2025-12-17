Enrico Ruggeri la notizia dall’ospedale è appena arrivata! Silenzio obbligato

Enrico Ruggeri si è recentemente sottoposto a un intervento per la rimozione di un polipo alla gola. Dopo l’operazione, il cantautore è stato dimesso dall’ospedale, rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute. La notizia è arrivata direttamente dall’artista, che ha comunicato il suo stato di salute e il rispetto del “silenzio obbligato”.

Enrico Ruggeri si è sottoposto a un’ operazione per la rimozione di un polipo alla gola, ma è già stato dimesso dall’ospedale. Il cantautore ha rassicurato i fan spiegando che l’intervento è andato bene e che ora dovrà affrontare un periodo di riposo e soprattutto di silenzio assoluto, fondamentale per il recupero della voce. L’artista aveva annunciato l’intervento alcune settimane fa, chiarendo che la fine delle registrazioni della terza edizione del programma “Gli occhi del musicista” era arrivata proprio in tempo per potersi operare senza interferire con gli impegni televisivi. Una scelta ponderata, dettata dalla necessità di tutelare la salute dopo mesi di difficoltà vocali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

