Enel e 3SUN | la nuova frontiera del fotovoltaico italiano

Enel e 3SUN aprono una nuova era nel settore fotovoltaico italiano, puntando su innovazione e sostenibilità. La collaborazione rafforza l’impegno verso un futuro energetico più verde, offrendo soluzioni avanzate per le famiglie che desiderano abbracciare l’energia solare. Un passo importante verso un’Italia più ecologica, efficiente e autonoma dal punto di vista energetico.

In un mercato energetico in continua evoluzione, il fotovoltaico sta diventando una scelta sempre più diffusa tra le famiglie italiane. Produrre energia pulita, ridurre la dipendenza dalla rete elettrica e abbassare le bollette è un obiettivo condiviso da molti, ma non tutti i pannelli solari sono uguali. La qualità del modulo determina quanto un impianto sarà in grado di produrre non solo oggi, ma anche tra vent'anni. Per questo motivo Enel ha deciso di puntare su un prodotto d'eccellenza tutta italiana, presentando Enel Solare Italiano by 3SUN, una gamma di moduli fotovoltaici pensata per offrire prestazioni elevate e durature.

