Empoli dopo 20 anni di abbandono Urp di prossimità e prestito bibliotecario all' EcoPark di Ponte a Elsa

Dopo vent’anni di abbandono, l’URP di prossimità e il prestito bibliotecario tornano a vivere all’EcoPark di Ponte a Elsa. L’apertura dell’immobile alla cittadinanza segna un nuovo inizio, portando servizi rinnovati e spazi dedicati alla comunità. Un passo importante per riqualificare il quartiere e rafforzare il senso di vicinanza tra cittadini e istituzioni.

"Dopo l'apertura dell'immobile alla cittadinanza, arrivano i primi servizi a popolare i locali rinnovati. La sperimentazione dello Spazio Giovani PAE, il primo Urp di Prossimità della storia del Comune e il Punto Prestito Bibliotecario distaccato, tutti nell'ala dell'edificio che si affaccia a. Al via il primo Urp di Prossimità all'EcoPark di Ponte a Elsa: servizi più vicini al cittadino. Aperto anche il Punto Prestito Bibliotecario; Empoli, dopo 20 anni di abbandono Urp di prossimità e prestito bibliotecario all'EcoPark di Ponte a Elsa - Il Comune: "Servizi più vicini al cittadino, fare la carta d'identità o prendere in prestito libri della biblioteca diventa più comodo"

